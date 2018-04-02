Таджикистан и Узбекистан договорились о сотрудничестве вузов, сообщает Таджикское телеграфное агентство ТаджикТА в понедельник.

«Ректоры Самаркандского государственного университета - одного из старейших университетов Узбекистана и Центральной Азии и Худжандского Политехнического института Таджикского технического университета им. академика М. С. Осими договорились официально оформить сотрудничество между вузами», - сообщили в таджикском университете.

Ректор Самаркандского госуниверситета (СамГУ), доктор технических наук, профессор Рустам Холмуродов и заведующий кафедрой таджикского языка и литературы этого университета, доктор филологических наук, профессор Джумъа Хамрох с целью ознакомления с процессом обучения и состояния материально- технической базы Худжандского Политехнического института посетили данный вуз.

Делегация гостей ознакомились с лабораториями кафедры энергообеспечения и автоматики, технологическим парком, футбольной площадкой, библиотекой и дали высокую оценку условиям обучения и воспитания. Узбекские гости были особенно впечатлены циклическим процессом обучения, делопроизводством по информационной системе института и деятельностью Центра дистанционного обучения.

Стороны подчеркнули необходимость развития сотрудничества во всех направлениях. Ректор Самаркандского университета пригласил директора Худжандского политехнического института посетить этот престижный в Узбекистане вуз и призвал ускорить процесс придания официального статуса сотрудничества двух вузов.

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