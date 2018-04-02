Таджикистан запрещает полеты четырем российским компаниям

Со 2 апреля российские авиакомпании «Уральские авиалинии», «Ютэйр», «Сибирь», «Северный ветер» не смогут летать в Душанбе и Худжанд из России – государственные авиационные структуры Таджикистана отзывают у них разрешения на полеты.

Всего мера коснулась 11 направлений, передает ТАСС.

Будут запрещены полеты в Душанбе из Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары. Из Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута — в Худжанд.

Решение властей Таджикистана, по всей вероятности, является ответом на решение Росавиации, которая с 2 апреля приостановила рейсы двух таджикских авиакомпаний в ряд городов России.

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