Авиационные разногласия между Таджикистаном и Россией продолжаются

3 апреля 2018 10:41 (UTC+04:00)

Россия отзывает допуск на полеты в ряд российских городов для авиакомпаний «Сомон Эйр» и Таджик Эйр» Таджикистана. Об этом во вторник сообщает таджикское издание «Авеста».

Как сообщает РИА Новости, Росавиция отзывает допуски на ряд маршрутов в российские города для таджикских авиакомпаний Tajik Air и Somon Air.

С 5 апреля Российская Федерация отзывает ранее выданные разрешения Somon Air и Tajik Air на направления Новосибирск-Душанбе и Новосибирск-Худжанд, а также пять частот Tajik Air и четыре частоты Somon Air на маршруте Москва-Душанбе.

Росавиация пошла на такой шаг после того, как не получила официальной реакции таджикских коллег на предложение о проведении переговоров, отмечается в сообщении.

Тем временем накануне в министерстве транспорта Таджикистана сообщили, что 3 апреля в Москву вылетает представительная делегация авиавластей РТ для решения возникших проблем.

Напомним, что авиаспор между авиационными властями двух стран продолжается марта месяца. Таджикская сторона отказала авиакомпании «Уральские авиалинии» в полетах из нескольких городов РФ, обвинив российскую сторону в попытках нарушения паритета полетов.

Минтранс РФ, в свою очередь обещал принять «зеркальные меры», отразившиеся на приостановлении полетов таджикских авиакомпаний «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр» в 10 городов РФ.

Соответствующую телеграмму от Росавиации Таджикистан получили 31 марта. Таджикские авиационные власти, в свою очередь приостановили полеты четырем российским авиакомпаниям.

Так, со 2 апреля отзываются ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у пяти российский авиакомпаний: «Уральских авиалиний», «UTair», «Сибири», «Северного ветра» и «Глобуса».

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