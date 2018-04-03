Таджикистан и Кувейт провели политические консультации

Политические консультации между министерствами иностранных дел Таджикистана и Кувейта прошли накануне, 2 апреля в Эль-Кувейте, сообщает таджикское издание «Авеста» со ссылкой департамент информации МИД Республики Таджикистан.

Таджикскую делегацию на консультациях возглавил первый заместитель министра иностранных дел Низомиддин Зохиди, кувейтскую – заместитель главы МИД Кувейта по странам Азии Али Сулаймон ас-Саид.

В ходе политических консультация стороны обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества между Республикой Таджикистан и Государством Кувейт.

В частности, обсуждены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, культурной сферах, а также в сфере безопасности.

Также участники консультаций обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и Афганистане, отметив необходимость взаимодействия сторон в решении региональных проблем.

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