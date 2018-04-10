Глава МИД России посетит Таджикистан

10 апреля 2018 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Таджикистан с ответным визитом. Об этом сообщили во вторник в российском дипведомстве по итогам состоявшихся 9 апреля в Москве переговоров Лаврова с главой МИД Таджикистана Сироджидином Асловым.

"Аслов пригласил Лаврова посетить Таджикистан с ответным визитом. Приглашение было с благодарностью принято", - отметили в МИД.

Напомним, что 8-9 апреля 2018 года министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов по приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова посетил Россию.

Во время переговоров сторонами был рассмотрен комплекс вопросов двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Россией. Особое внимание было уделено вопросам реализации договоренностей и соглашений, подписанных по итогам официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Таджикистан 27 февраля 2017 года.

(Автор: Али Мустафаев)

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