МИД Таджикистана принял участие в заседании СМИД ШОС

24 апреля 2018 09:55 (UTC+04:00)

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 23 апреля принял министров иностранных дел государств-членов ШОС и руководителей постоянно действующих органов Организации. Во встрече, которая прошла в рамках СМИД ШОС в Пекине, принял участие министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов, сообщает во вторник «Азия-Плюс» со ссылкой на департамент информации МИД РТ.

Во время встречи Си Цзиньпин отметил, что за 17 лет своего существования ШОС преодолела необыкновенный путь развития и превратилась во влиятельную комплексную региональную организацию.

В настоящее время в рамках ШОС стабильно продвигается сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности, внешних связей и институционального строительства.

Он подчеркнул, что китайская сторона рассматривает содействие развитию ШОС как один из приоритетов внешней политики страны. Китайская сторона готова вместе со всеми странами-участницами организации поддерживать друг друга в политической сфере, обеспечивать безопасность и стабильность в регионе, повышать уровень координации, углублять сотрудничество в рамках "Пояса и пути", создать механизм регионального экономического сотрудничества и расширить гуманитарные обмены.

В Пекине Сироджидин Аслов в зале «Душанбе» Секретариата ШОС провел встречу с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Ходжа Мухаммадом Асифом.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр взаимодействия Таджикистана и Пакистана в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе ШОС.

Главы внешнеполитических ведомств Таджикистана и Пакистана еще раз отметив свою приверженность к реализации ранее достигнутых договоренностей по соединению линий электропередачи, автомобильных дорог и железнодорожных путей Таджикистана и Пакистана, в том числе реализации проекта CASA-1000, который обеспечит транзит электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Пакистан и Афганистан, выразили готовность и далее развивать отношения по всем этим направлениям.

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