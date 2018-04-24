Россия повысит боеготовность военных баз в Таджикистане и Кыргызстане

24 апреля 2018 18:21 (UTC+04:00)

Минобороны России принимает меры по предотвращению проникновения боевиков из северных провинций Афганистана на территории союзников страны по ОДКБ в Центральной Азии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Как пишет во вторник РИА Новости, об этом глава Минобороны РФ заявил, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой. Оказываем помощь нашим партнерам в регионе в укреплении боевых возможностей вооруженных сил, совместно планируем их применение", — отметил Шойгу.

Шойгу напомнил, что в марте текущего года в Таджикистане и Киргизии проведены антитеррористические командно-штабные учения.

"На сентябрь запланировано совместное учение "Иссык-Куль — Антитеррор-2018" с привлечением различных силовых структур. В октябре состоится ряд учений с коллективными силами ОДКБ. Они последовательно пройдут в Казахстане, Киргизии, России и Таджикистане по единому замыслу", — сказал он.

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