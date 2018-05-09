В Таджикистане произошло землетрясение

9 мая 2018 18:45 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Таджикистане в 15:47 местного времени, сообщает РИА Новости.

"Эпицентр землетрясения был расположен в районе Ишкашим Горно-Бдахшанской области Таджикистана, вблизи афганской границы, что в 295 километрах юго-восточнее Душанбе. Магнитуда толчков в эпицентре составила 6", - говорится в информации Геофизической службы Академии наук РФ.

По данным Геофизической службы, в столице Душанбе сила землетрясения составила 4-5 баллов по 12-ти балльной шкале.

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