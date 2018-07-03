Рахмон заявил о снижении уровня бедности в Таджикистане

3 июля 2018 16:16 (UTC+04:00)

В Таджикистане уровень бедности за последние два года снизился на 1,3%, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает Sputnik Таджикистан.

На начало текущего года эта цифра составила 29,7%, отметил глава государства, выступая на заседании Совета по национальному развитию при президенте Таджикистана.

"В Таджикистане в 2017 году уровень бедности достиг 29,7%, что на 1,3% ниже по сравнению с показателем 2015 года. Крайняя же нищета, согласно оценкам международных организаций, составляет 14%, а средний класс, по предварительным оценкам, равняется 24%", — сказал Эмомали Рахмон.

Как сообщает пресс-служба президента, по его словам, такие результаты достигнуты на основе обеспечения высокого темпа роста экономики на уровне 7% в год и увеличения расходов на социальный сектор.

"Данные показатели способствовали продолжению тенденции улучшения демографической ситуации и состояния здоровья населения, и в итоге средний показатель продолжительности жизни населения достиг 73,5 года (в частности, мужчин – 71,9 года, женщин – 75,7 года)", — отметил глава государства.

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