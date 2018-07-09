Таджикистан и Кувейт обсудили тенденции развития сотрудничества

Таджикистан и Кувейт обсудили новые перспективные пути активизации двустороннего сотрудничества. Об этом сообщают таджикские СМИ.

Посол Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдзода встретился с экс-главой Совета министров Кувейта Шейх Носиром Мухаммад аль-Ахмад ас-Сабохом.

"Шейх является влиятельным политическим и общественным деятелем в Кувейте", — сообщает внешнеполитическое ведомство Таджикистана.

Собеседники рассмотрели вопросы, связанные с развитием двухсторонних взаимовыгодных отношений.

Также на встрече дана оценка ситуации на Ближнем Востоке и Афганистане, отмечается в сообщении МИД РТ.

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