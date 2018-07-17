Таджикистан резко увеличил потребление узбекского газа

Двенадцать предприятий в Таджикистане уже используют природный газ, импортируемый из Узбекистана, отметил на встрече с журналистами, накануне в Душанбе первый заместитель главы ОАО «Таджиктрансгаз» Шавкат Шоимзода, сообщает Podrobno.Uz.

По его словам, также рассматриваются заявки на использование узбекского газа от ряда других предприятий.

Он сообщил, что во втором квартале текущего года объем импорта природного газа из соседней страны составил 3,5 млн. кубометров.

«За 15 дней июля импорт «голубого топлива» из соседней страны резко увеличился. За этот период импортировано порядка 1 млн. куб.м газа. Рост объемов закупки газа зависит от количества абонентов», – отметил Шавкат Шоимзода.

Было отмечено, что основным потребителем природного газа является алюминиевая компания «Талко». В настоящее время идут подготовительные работы для обеспечения душанбинской ТЭЦ природным газом в период отопительного сезона.

Шоимзода также отметил, что в текущем году планируется импортировать природный газ из Узбекистана в объеме 151 млн. куб.м. В случае новых заявок от таджикских потребителей объемы импорта можно будет увеличить.

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