В Таджикистане создан Национальный совет финансовой стабильности

23 июля 2018 17:20 (UTC+04:00)

Национальный совет финансовой стабильности создан в Таджикистане. Данный орган занимается выявлением системных рисков в финансовой системе и предоставлением предложений о мерах, направленных на снижение таких рисков, передает Asia-Plus.

Постановление правительства о создании Национального совета финансовой стабильности принято в конце июня.

В состав Совета, который утверждается правительством, войдут руководители министерств и ведомств, которые непосредственно вовлечены в поддерживании финансовой стабильности.

Совет будет проводить заседания не менее одного раза в полгода. Председательство в Совете возлагается на министра экономического развития и торговли, а его заместителем будет министр финансов.

Председатель Национального банка Таджикистана назначается координационным секретарем Совета.

В соответствии со своим положением, Совет на регулярной основе должен проводить оценку финансовой стабильности и определить влияние вероятных предстоящих угроз на нее.

К основным задачам Совета относятся разработка, рассмотрение и реализация чрезвычайных планов по управлению и устранению влияния экономических финансовых кризисов.

Члены Совета должны изучать и реализовать передовую практику в области регулирования и надзора финансового сектора.

Отметим, что последние несколько лет Таджикистан находится в сложной финансовой ситуации. Власти объясняют это влиянием последнего глобального финансового кризиса и введением западными странами санкций против России, которая является главным экономическим партнером Таджикистана.

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