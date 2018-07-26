В Таджикистане запустили первую часть конвейерной линии на Рогунской ГЭС, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл сегодня утром на стройплощадку Рогунской ГЭС, где принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию первой конвейерной линии", — говорится в сообщении.

Рахмон вместе с премьер-министром Кохиром Расулзода ознакомились со строительными работами, которые в эти дни проводятся круглосуточно на 78 участках.

Данная конвейерная линия, протяженность которой к сегодняшнему дню составляет 4,2 тысячи метров, построена компанией "Салини Импреджило" для доставки на объект строительных материалов – камней и песка для возведения плотины.

Президенту доложили, что наряду с возведением плотины проводятся работы по установке исследовательского оборудования.

Было отмечено, что в ходе возведения первой части плотины установлено 48 единиц исследовательского оборудования и согласно проекту использовано свыше 45 тысяч квадратных метров строительного материала геомембрана.

Для строительства плотины и других объектов ГЭС складировано свыше 50 миллионов кубометров материалов – камней, песка и других необходимых материалов.

С возведением второй части длина конвейерной линии достигнет 9 километров – до конечного пункта возведения плотины.

Рогунская гидроэлектростанция девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах от Душанбе. По проекту ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждой из которых составляет 600 МВт.

Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров, что является самой высокой в мире (по своему типу). Сама Рогунская ГЭС, производственной мощностью 3600 МВт (более 17 млрд кВт/ч) электроэнергии, считается самой крупной в регионе.

Пуск первой очереди Рогунской гидроэлектростанции запланирован на конец текущего года.

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