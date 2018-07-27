Таджикистан увеличил экспорт электроэнергии наполовину: за счет поставок в Узбекистан

Таджикская электроэнергетическая компания «Барки точик» увеличила в этом году экспорт электроэнергии на 55%. Такому значительному росту объема способствовало возобновление с апреля нынешнего года поставок электроэнергии в соседний Узбекистан, сообщает Asia-Plus.

В первой половине этого года было экспортировано свыше 940 миллионов киловатт-часов электроэнергии, сообщили «АП» в ОАХК «Барки точик». Это, отметили в энергохолдинге, превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 333 миллиона кВт/ч.

Ежемесячно соседняя страна получает до 110 млн кВт/ч таджикской электроэнергии.

Ожидается, что до конца нынешнего года Таджикистан экспортирует в Узбекистан не менее 1,5 миллиарда кВт/ч в год.

Согласно достигнутым электроэнергетическими компаниями двух стран договоренностям, в летний период Узбекистан приобретает таджикскую электроэнергию по два американских цента за один киловатт, зимой - по 2,5 цента за киловатт.

До этого Таджикистан поставлял свою электроэнергию исключительно в Афганистан и в сравнительно небольших объемах в Кыргызстан.

В прошлом году в Афганистан было экспортировано 1,3 миллиард кВт/ч таджикской электроэнергии по цене 4 цента. В этом году планируется увеличить поставки до 1,5 миллиард кВт/ч.

Более 12% выработанной подведомственными «Барки точик» электростанциями энергии пошла на экспорт, если учесть, что произведено в первой половине этого года около 7,7 млрд. киловатт-часов электроэнергии.

Более 92% электроэнергии выработано гидроэлектростанциями, около 8% - теплоэлектроцентралями (ТЭЦ).

Энергетики отмечают, что себестоимость вырабатываемой гидроэлектростанциями электроэнергии в пять раз ниже, чем теплоэлектростанциями.

Согласно Прогнозу основных макроэкономических показателей РТ на 2018-2020 годы, до конца нынешнего года планировалось поставлять за рубеж более 1,4 млрд. кВт/ч электроэнергии. Две трети этого объема уже экспортировано в первой половине года. Однако нужно отметить, что когда в начале прошлого года Прогноз утверждался постановлением правительства, достаточной уверенности в возобновлении поставок в Узбекистан не было.

В 2019 году экспорт электроэнергии прогнозировался в объеме 1,5 млрд. кВт/ч, а в 2020 году планировалось увеличить его объем в два раза – до 3 млрд. кВт/ч.

При этом рост объема производимой в стране электроэнергии в 2018-2020 годы прогнозируется на уровне 2,3 млрд. кВт/ч. – с 17,6 млрд. кВт/ч в 2018 году до 19,9 млрд кВт/ч в 2020 году.

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