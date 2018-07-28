Медицинские услуги в Таджикистане подорожают

28 июля 2018 13:08 (UTC+04:00)

Прейскурант на медицинские услуги в Таджикистане обновляется, заявил начальник Управления экономики и планирования бюджета Минздрава РТ Сайдали Хафизов, передает Asia-Plus.

«Прейскурант, который сейчас действует, был составлен в 2013 году и утверждён в апреле 2014 года. В настоящее время прейскурант обновляется, и цены немного повысятся», - сказал он.

По словам Хафизова, причина подорожания медуслуг - повышение стоимости расходных материалов, в том числе, лекарств, которые привозят из других стран.

«Я думаю, что услуги подорожают ни очень сильно, если посчитать в процентах, это будет около 10-15%», - отметил Сайдали Хафизов.

Напомним, постановление правительства Таджикистана № 600 «О Порядке оказания медико-санитарных услуг гражданам Республики Таджикистан учреждениями государственной системы здравоохранения» был утвержден 2 декабря 2008 года.

Согласно постановлению, государственные здравоохранительные учреждения перешли на новую систему обслуживания - больной в соответствие с диагнозом оплачивает сумму лечения в кассу.

При этом учреждение обязуется создать все условия для лечения пациента, в том числе, обеспечить медикаментами.

Между тем, по этому постановлению скорая и неотложная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, санитарно-гигиенические мероприятия являются бесплатными, а для льготных категорий граждан определен бесплатный пакет медуслуг.

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