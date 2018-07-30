Рахмон соболезнует главам трех стран в связи с гибелью велотуристов

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу, Королю Королевства Нидерландов Виллем-Александру и президенту Швейцарской Конфедерации Алену Берсе в связи с гибелью граждан этих стран в результате наезда автомобиля на группу велосипедистов, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Мы с большой грустью и сожалением восприняли трагическую смерть двух граждан США, гражданина Швейцарской Конфедерации и гражданина Королевства Нидерландов в результате наезда автомобиля на группу туристов – велосипедистов на одной из автомагистралей Республики Таджикистан", — говорится в телеграмме.

Соответствующие службы страны принимают все необходимые меры для установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении этого жестокого акта, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, накануне в Дангаре на юге Таджикистана водитель сбил насмерть четверых иностранных туристов-велосипедистов. Инцидент со смертельным исходом произошел на территории села Торбулок джамоата Лохур Дангаринского района Хатлонской области.

Трое велосипедистов погибли на месте, четвертый турист был госпитализирован, но скончался в больнице от полученных повреждений.

Еще троим иностранным туристам, которые получили легкие телесные повреждения, была оказана медицинская помощь и морально-психологическая поддержка.

Водитель, сбивший туристов, скрылся с места происшествия.

Расследование происшествия под свой контроль взял президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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