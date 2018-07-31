Пострадавших при атаке в Таджикистане туристов доставили в Душанбе

31 июля 2018 11:42 (UTC+04:00)

Туристы, получившие ранения в ходе нападения в минувшее воскресенье, доставлены в Душанбе, двое из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в МВД Таджикистана.

Ранее в пресс-службе МВД Таджикистана сообщили, что в результате наезда автомобиля в Дангаринском районе Хатлонской области погибли четверо иностранных туристов, путешествовавших по стране на велосипедах — два гражданина США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Еще трое иностранных туристов получили травмы.

"Двое иностранных туристов, получившие ножевые ранения, были прооперированы в районной больнице Дангаринского района в день нападения на них, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное и они проходят дальнейшую реабилитацию в стационаре", — сказал собеседник агентства.

Ножевые ранения получили граждане Швейцарии Ким Айрис и Дименд Мари Клер. В какой столичной больнице они проходят лечение, в МВД сообщать не стали. По данным МВД, получивший сильный стресс гражданин Франции Казабат Гуиллаюм Джеан после оказания психологической помощи был передан сотрудникам посольства Франции в Душанбе.

В МВД также сообщили, что "несмотря на то, что по факту нападения на туристов было возбуждено уголовное дело по статье 4 УК страны (убийство), следствие не исключает другие версии инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье в Дангаринском районе. Ход следствия находится под личным контролем президента Эмомали Рахмона.

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