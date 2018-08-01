Спецотдел МВД Таджикистана будет охранять туристов

Охраной туристов в Таджикистане будет заниматься специальное подразделение, созданное при МВД, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на официальный сайт ведомства.

"Сотрудники милиции при необходимости могут быть привлечены для сопровождения туристов до места их назначения", — заявил на встрече с представителями туристических компаний Таджикистана начальник отдела по проблемам экологии МВД Таджикистана Анварджон Ализода.

При отделе по проблемам экологии МВД Таджикистана создан подотдел туризма, в задачу которого входит охрана общественного порядка, обеспечение безопасности туристов, предоставление им необходимой информации, защита интересов туристов, предотвращение преступлений среди туристов и недопущение преступлений в отношении туристов, отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 29 июля на трассе Дангаринского района водитель совершил наезд на группу иностранных велотуристов. В результате ДТП трое туристов погибли на месте происшествия, четвертый был госпитализирован, но позже скончался в больнице.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник во время заседания правительства поручил усилить меры безопасности в стране, особенно на стратегических объектах.

На следующий день после случившегося, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане.

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