Спецотдел МВД Таджикистана будет охранять туристов

1 августа 2018 12:03 (UTC+04:00)

Охраной туристов в Таджикистане будет заниматься специальное подразделение, созданное при МВД, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на официальный сайт ведомства.

"Сотрудники милиции при необходимости могут быть привлечены для сопровождения туристов до места их назначения", — заявил на встрече с представителями туристических компаний Таджикистана начальник отдела по проблемам экологии МВД Таджикистана Анварджон Ализода.

При отделе по проблемам экологии МВД Таджикистана создан подотдел туризма, в задачу которого входит охрана общественного порядка, обеспечение безопасности туристов, предоставление им необходимой информации, защита интересов туристов, предотвращение преступлений среди туристов и недопущение преступлений в отношении туристов, отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 29 июля на трассе Дангаринского района водитель совершил наезд на группу иностранных велотуристов. В результате ДТП трое туристов погибли на месте происшествия, четвертый был госпитализирован, но позже скончался в больнице.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник во время заседания правительства поручил усилить меры безопасности в стране, особенно на стратегических объектах.

На следующий день после случившегося, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия и Таджикистан придумали механизм быстрого разрешения авиаспоров
Таджикистан 31 июля 17:30
Пострадавших при атаке в Таджикистане туристов доставили в Душанбе
Таджикистан 31 июля 11:42
Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане
Таджикистан 31 июля 00:14
Рахмон соболезнует главам трех стран в связи с гибелью велотуристов
Таджикистан 30 июля 17:41
Рахмон отметил необходимость сдачи в срок первой очереди Рогунской ГЭС
Таджикистан 30 июля 12:45
Иран, Сирия и Узбекистан впервые участвуют в конкурсе артиллеристов Армейских игр
Политика 28 июля 16:32
Лента новостей
Эльман Рустамов: У Азербайджана есть потенциал для улучшения своих международных рейтингов
Бизнес 12:33
Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Лондоне из-за здоровья
Европа 12:33
Центробанк прокомментировал влияние новых тарифов на пассажироперевозки в Азербайджане на инфляцию
Бизнес 12:19
Льготные кредиты для бизнеса в Азербайджане стали еще дешевле
Бизнес 12:18
Китай предостерег США от эскалации торговой войны
Китай 12:14
Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в церемонии передачи квартир и автомобилей инвалидам войн и семьям шехидов
Политика 12:07
Назначен министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана
Туркменистан 12:07
Президент Ильхам Алиев учредил Фонд развития предпринимательства Азербайджана
Политика 11:56
Кызылординская область Казахстана снизила зависимость экономики от нефти
Казахстан 11:56