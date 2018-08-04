Президент Таджикистана ужесточил наказание за публичные призывы к терроризму

4 августа 2018 22:45 (UTC+04:00)

Таджикистан ужесточил наказание за публичные призывы к терроризму: максимальный срок заключения увеличился с 10 до 15 лет, сообщает пресс-служба главы государства, передает РИА Новости.

"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал проект поправок в Уголовный кодекс страны, ужесточающий наказание за публичный призыв к терроризму в интернете и публичное оправдание террористической деятельности в соцсетях", — говорится в сообщении пресс-службы.

Под "оправданием террористической деятельности" в законодательстве Таджикистана понимаются публичные заявления о поддержке террористических актов и признание этой идеологии правильной.

После опубликования УК в новой редакции за публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Ранее максимальный срок заключения составлял 10 лет.

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