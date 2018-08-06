В Таджикистане утвердили экономический прогноз на будущий год

Правительство Таджикистана утвердило прогноз экономического роста страны на будущий год, сообщил глава Минэкономразвития Негматулло Хикматуллозода, передает Sputnik Таджикистан.

Он отметил,что документ подготовило Министерство экономического развития и торговли республики.

"Мы вынесли новые оценки развития событий в связи с изменяющейся ситуацией. Мы смогли удержать инфляцию на прогнозируемом уровне, и в прогнозе на 2019 год учли все факторы, которые могут повлиять на рост экономики страны", – подчеркнул министр.

Как отметил Хикматуллозода, в текущем году рост экономики в республике должен достигнуть уровня 7,3%, а в 2019 году предполагается, что показатель составит 7-7,6%

"У нас есть все основания говорить о том, что мы сможем обеспечить данный уровень экономического роста. Объем привлекаемых инвестиций, рост финансирования, промышленности, сельского хозяйства, наращивание объема услуг дает нам основания говорить, что прогнозируемый рост будет обеспечен", – подчеркнул он.

Министр полагает, что до конца года инфляцию в стране удастся удержать на уровне 5%, хотя ранее предрекалось, что до конца года показатель составит 7%. При этом в следующем году инфляция прогнозируется уже на уровне 6,3%.

Хикматуллозода также обратил внимание на то, что представители министерства в процессе подготовки прогноза зачастую сталкиваемся с тем, что некоторые международные финансовые организации осуществляют консервативный подход и представляют в своих отчетах заниженные цифры, что не отражает реальную экономическую обстановку в республике.

"Хочу отметить, что по прогнозам мы оказываемся почти всегда правы. Если раньше нам было сложно конкурировать с ними (международными финансовыми организациями) по прогнозным показателям потому, что у нас не было тех инструментов, которые использовали они, сегодня мы просим перепроверить их данные и сравнить их с нашими, и они убеждаются, что наши расчеты всегда правдивые, но в то же время они настаивают на своих прогнозах", – рассказал он.

Напомним, в июне Таджикистан вошел в топ-9 стран, достигших наивысшего уровня экономического роста в 2017 году. Согласно обзору Всемирного банка, рост ВВП республики составил 7,1 процента.

Среди стран Центральной Азии после Таджикистана наиболее высокий рост ВВП показал Туркменистан — эта цифра составила 6,5%, Узбекистан — 5,3%, Кыргызстан – 4,4% и Казахстан – 4,0%.

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