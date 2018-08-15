Стала известна программа госвизита Эмомали Рахмона в Узбекистан

Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов на своей официальной страничке в Фейсбук опубликовал программу государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан, передает таджикское информагентство Avesta.

«Как вам известно, 9-10 марта текущего года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев совершил государственный визит в Таджикистан.

Теперь, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон посетит нашу страну с ответным визитом», – пишет Комил Алламжонов.

Далее пресс-секретарь президента Узбекистана описывает программу предстоящего визита: «Президент Таджикистана прибудет утром 17 августа. После церемонии возложения цветов на монумент «Мустакиллик» в резиденции Куксарой начнутся переговоры глав государств. Переговоры пройдут сначала в узком, после в расширенном круге.

Стороны обсудят вопросы сотрудничества по политическим, торгово-экономическим, транспортным и коммуникационным сферам, по туризму, культурно-гуманитарному и межрегиональному сотрудничеству между двумя странами, а также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам переговоров планируется подписание ряда документов, поднимающих планку сотрудничества Узбекистана-Таджикистана на новый уровень.

Во второй половине дня в Узэкспоцентре пройдет выставка таджикских товаров. Также ожидается, что Эмомали Рахмон посетит завод «Артель» в Ташкенте.

В тот же день президенты Узбекистана и Таджикистана примут участие в концерте с участием мастеров искусств двух стран.

18 августа президент Таджикистана проведет переговоры со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмаиловым и премьер-министром Абдуллой Ариповым. В этот день Эмомали Рахмон прибудет в Самарканд и посетит достопримечательности. В ходе визита в программу могут быть внесены изменения».

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