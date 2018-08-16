Таджикско-узбекский товарооборот с начала этого года вырос почти в 2,3 раза

Двусторонний таджикско-узбекский товарооборот продолжает увеличиваться высокими темпами: торговый оборот между двумя соседними странами с начала этого года вырос почти в 2,3 раза.

Таджикистан и Узбекистан за семь месяцев этого года наторговали между собой на более $161 млн. Это на 2,3 раза больше показателя аналогичного периода, пишет Кабар со ссылкой на Агентство по статистике при президенте РТ.

При этом Узбекистан в течение нынешнего года стала второй (после Молдовы) страной на пространстве СНГ, с которой Таджикистан имеет плюсовой торговый баланс: импорт узбекских товаров осуществлен нас сумму чуть более $67 млн. в то время, как экспортирована таджикская продукция в соседнюю страну на сумму около $94 млн, пишет asiaplus.tj.

До этого за все годы независимости импорт узбекской продукции превалировал над экспортом таджикских товаров.

В марте этого года по итогам таджикско-узбекского бизнес-форума в Душанбе были подписаны 16 документов, которые предполагают экспорт товаров и услуг из Таджикистана в Узбекистан на сумму $482 млн. Импорт же узбекской продукции предполагается в размере $143 млн.

В настоящее время Таджикистан поставляет в соседнюю республику первичный алюминий, электроэнергию, хлопок-волокно, руду, цемент, необработанную кожу, кокон, шелк-сырец, различные ткани, алкогольные напитки, ковры и прочее.

Импортируется из Узбекистана текстильная продукция, минеральные удобрения, пластмасса, обувь, керамические изделия, цветные металлы, электрическое и механическое оборудование.

Отток валюты в результате внешней торговли - $1,2 млрд.

В целом, внешняя торговля Таджикистана продолжает испытывать острый дисбаланс: импорт превалирует над экспортом на сумму свыше $1,2 млрд.

Согласно данным Агентства по статистике, за семь месяцев этого года внешнеторговый оборот страны составил $2 млрд. 2167 млн.

Экспорт продукции осуществлен на сумму около $625 млн. Импортировано республикой товаров на сумму более $1 млрд. 841 млн.

Таджикистан, в основном, экспортирует сырьевые товары, а импортирует обработанную продукцию - практически все необходимые готовые товары.

Главным торговым партнером Таджикистана остается Россия, товарооборот с которой за семь месяцев этого года составил около $565 млн.

Двусторонний товарооборот с Казахстаном сложился в размере $491 млн., с Китаем - $383 млн., с Турцией - $234 млн.

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