Таджикистан и Россия могут перейти на рубли во взаиморасчетах

Министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода предлагает использовать во взаиморасчетах по торговым операциям между Таджикистаном и Россией российские рубли.

Данную мысль глава Минэкономразвития высказал в интервью «РИА «Новости», отметив, что такая мера поможет избежать риски от колебаний по другим иностранным валютам.

По его словам, Российская Федерация - ключевой торгово-экономический партнер Таджикистана. На ее долю приходится более 20% всего внешнеторгового оборота республики, в том числе более 32% поставок по импорту и около 3% экспортных операций.

«Учитывая, что большую часть внешнеторгового оборота с Россией составляют импортные поставки в республику, считали бы целесообразным и выгодным осуществлять взаиморасчеты по этим операциям в российских рублях, чтобы избежать риски от колебаний по другим иностранным валютам», - отметил Негматулло Хикматуллозода.

По данным министра, за первое полугодие 2018 года внешнеторговый оборот с Россией увеличился по сравнению с этим же периодом прошлого года на 6,6% и составил $469,5 млн., при этом объем импорта сложился в сумме $448,5 млн. и вырос на 3,4%, а экспорта - $21 млн. и его объем вырос в 3,1 раза, пишет avesta.tj.

Глава Минэкономразвития РТ также сообщил, что Российская Федерация традиционно является основным импортером сельскохозяйственной продукции из Таджикистана. Более 200 предприятий пищевой промышленности и оптово-розничной торговли России выразили готовность заключить прямые контракты с предприятиями Таджикистана, что позволит наладить прямой, надежный и стабильный канал поставок таджикской сельхозпродукции на российский рынок.

Основными экспортными товарами из Таджикистана в Россию являются хлопковое волокно, свежие овощи и фрукты (картофель, лук, морковь, виноград, лимоны, абрикосы, персики, черешня), сухофрукты, сушеные овощи, орехи и рис.

Напомним, по итогам прошлого года объем денежных переводов из России в Таджикистан составил около $2,6 млрд.

Ранее глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода сообщил, что примерно 86% денежных переводов поступили в российских рублях.

С начала 2016 года денежные переводы в рублях в Таджикистане выдаются исключительно в национальной валюте.

Глава НБТ подчеркнул, что данная мера способствовала удержанию курса национальной валюты на определенном уровне, и регулятор не намерен пока отказаться от этого механизма.

«Принятое тогда нами решение положительно повлияло на курс национальной валюты. На данный момент мы не намерены что-то изменить в этом вопросе», – отметил тогда он.

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