Таджикистан и Узбекистан подписали Договор о стратегическом партнерстве

17 августа 2018 15:19 (UTC+04:00)

Президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев подписали сегодня в Ташкенте Договор о стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан, передает таджикское информагентство "Авеста" со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана,

Президенты подписали соответствующий договор по итогам прошедших в резиденции Куксарой переговоров на высшем уровне.

В Договоре о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистаном и Таджикистаном определены цели установления отношений долгосрочного и устойчивого партнерства, стратегические направления двустороннего сотрудничества.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон приняли также Совместное заявление глав государств.

Кроме того, подписаны 27 документов касательно сотрудничества в промышленности, стандартизации и сертификации, пересечения границы, признания документов об образовании, геодезии и геологии, сельского хозяйства, культуры и других сферах.

В частности, приняты соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Сурхандарьинской и Хатлонской, Самаркандской и Согдийской областями.

Главы государств выразили удовлетворение прошедшими переговорами и подписанными соглашениями, подчеркнули, что среди них наиболее важное значение имеет Договор о стратегическом партнерстве.

«О больших позитивных изменениях в узбекско-таджикских отношениях можно говорить долго. Но самым главным достижением является то, что наши практические дела улучшают жизнь миллионов людей, находят горячий отклик в их сердцах. Мы и впредь будем прилагать все усилия для всестороннего укрепления моста нерушимой дружбы наших народов», – сказал Шавкат Мирзиёев.

Государственный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмрна в Узбекистан продолжается.

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