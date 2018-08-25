Таджикистан обеспечил беспошлинный транзитный проезд автобусов из Узбекистана

25 августа 2018 11:00 (UTC+04:00)

Легковые автомашины и автобусы Республики Узбекистан, проезжающие транзитом через Республику Таджикистан освобождаются от выплаты пошлины за въезд и транзит через территорию Таджикистана, передает таджикское информагентство "Авеста" со ссылкой на таможенную службу Таджикистана.

Соответствующее постановление правительства подписал президент страны Эмомали Рахмон накануне своего государственного визита в Узбекистан.

Цель данного постановления – создание условий для беспошлинного въезда и транзита через Таджикистан легковых автомашин и автобусов из Узбекистана.

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