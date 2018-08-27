Двое погибли в Таджикистане при нападении вооруженных афганских нарушителей

27 августа 2018 11:10 (UTC+04:00)

Два человека погибли, один ранен в результате нападения группы вооруженных нарушителей из Афганистана, прорвавшихся на территорию Таджикистана, передает РИА Новости со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности страны.

"В результате прорыва группы вооруженных нарушителей из Афганистана убиты два лесника и тяжело ранен один в Фарохотском районе Хатлонской области Таджикистана", — заявил представитель Госкомитета.

По его словам, вооруженные нарушители прорвали границу вглубь Таджикистана на 50 метров. Они встретили машину с тремя работниками лесного хозяйства Фарохотского района Таджикистана и открыли по ним огонь. В результате два лесника были убиты, один, несмотря на полученные ранения, смог добраться до пограничной заставы и предупредить пограничников.

"По тревоге подняты военнослужащие пограничного отряда "Хамадони", которые ведут оперативный поиск прорвавшихся на территорию Таджикистана вооруженных нарушителей", — добавил собеседник агентства.

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