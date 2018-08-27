ЕБРР финансирует развитие общественного транспорта в городе Худжанд

27 августа 2018 13:31 (UTC+04:00)

25 пассажирских автобусов марки «ЛИАЗ» поступили в город Худжанд в рамках реализации проекта «Развитие общественного транспорта города Худжанда, передает таджикское информагентство "Авеста".

Как уточняет пресс-служба исполнительного органа государственной власти Согдийской области, на реализацию указанного проекта при финансировании Европейского банка реконструкции и развития выделено $26 млн.

Это вторая партия автобусов, поступивших в административный центр Согда в рамках реализации проекта «Развития общественного транспорта города Худжанда».

Новые автобусы отличаются своими габаритами от предыдущей партии. Длина каждого автобуса составляет 12 метров, а вместимость свыше 100 пассажиров.

Автобусы уже пустили по маршруту - от 34 микрорайона до города Бустон. Глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода поручил в будущем наладить движение пассажирских автобусов из Худжанда в город Гулистон.

С реализацией второго этапа проекта общее количество новых автобусов в городе Худжанде достигло 50 единиц. До конца года в Худжанд поступят еще 50 автобусов.

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