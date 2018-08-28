Президент Узбекистана посетит Таджикистан с рабочим визитом

28 августа 2018 16:46 (UTC+04:00)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27-28 сентября посетит Таджикистан с рабочим визитом. Он примет участие в работе очередного саммита глав государств СНГ, который состоится в Душанбе, передает "Азия-Плюс".

Лидер Узбекистана, наряду с участием в саммите глав государств СНГ в Душанбе, проведет ряд двухсторонних встреч, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Вопрос участия других лидеров стран СНГ в саммите на сегодняшний день находится на стадии проработки.

В октябре прошлого года в саммите глав государств СНГ в Сочи председательство в Содружестве перешло от России Таджикистану.

Тогда президент Эмомали Рахмон назвал основные направления работы республики на период председательства в СНГ. По словам президента, страны Содружества продолжат борьбу с терроризмом, также будет уделено внимание вопросам автомобильных и железнодорожных перевозок.

Кроме того, Рахмон заявил, что "мы намерены продвигать сотрудничество в освоении возобновляемых источников энергии".

На душанбинском саммите ожидается подписание Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы, Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Председательство в СНГ на саммите перейдет от Таджикистана к Туркменистану. Ранее о желании принять председательство в СНГ в 2020 году сообщил и президент Молдовы Игорь Додон.

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