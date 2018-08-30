МИД: Россия следит за ситуацией на границе Таджикистана и Афганистана

30 августа 2018 13:41 (UTC+04:00)

Москва внимательно следит за развитием обострившейся несколько дней назад ситуации на границе Таджикистана и Афганистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Sputnik Таджикистан.

"Внимательно следим за развитием ситуацией на афгано-таджикской границе, безопасность и стабильность которой помогают обеспечивать военнослужащие, дислоцированные в Таджикистане, 201-ой российской военной базы", — заявила Захарова в ходе брифинга.

Двадцать шестого августа примерно в 15.00 часов по местному времени на участке пограничного отряда "Хамадони" на таджикско-афганской границе неизвестная вооружённая группа, состоящая из 10-12 человек, незаконно перешла границу и проникла вглубь территории Таджикистана на 50-100 метров. Вооруженная группа открыла огонь из автоматического оружия АК-74 калибра 5,45 и 7,62 и гранатомета РПГ-7В по автомобилю марки "Нива", в котором находились трое лесников.

В результате обстрела двое из них после получения огнестрельных ранений скончались на месте. Третий скрылся в камышовых зарослях и сумел добраться до пограничной заставы.

В некоторых таджикских и зарубежных средствах массовой информации появились материалы о том, что якобы таджикская сторона, используя самолеты и вертолеты, нанесла авиаудары по территории Афганистана.

Пресс-секретарь управления пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев опроверг этот факт и заявил, что таджикская сторона вообще не использовала авиатехнику.

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