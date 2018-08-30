В Душанбе состоится заседание таджикско-катарской Межправкомиссии

Третье заседание Совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Катара по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству состоится 31 августа в Душанбе, сообщает НИАТ «Ховар».

Сегодня, 30 августа, в рамках заседания в Душанбе начнутся совещания рабочих групп Совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Катара по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

Отмечается, что в рамках заседания также ожидаются двусторонние рабочие встречи.

29 августа делегация гостей посетила исторические и культурные достопримечательности городов Душанбе и Гиссар.

Ожидается, что в рамках заседания состоится встреча министра экономики и торговли Катара с премьер-министром и министром транспорта Республики Таджикистан.

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