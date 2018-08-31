Таджикско-китайская горно-промышленная компания профинансирует ремонт школ Гулистона

Таджикско-китайская горно-промышленная компания выделит на ремонт школ Гулистона пять миллионов сомони, сообщает Asia-Plus.

Соответствующий двусторонний договор между хукуматом города Гулистон и ООО «Таджикско-китайская горно-промышленная компания» о предоставлении финансовой помощи для ремонта школ и строительства спортплощадок подписали председатель города Матлубахон Амонзода и исполнительный генеральный директор ТКГПК Вен Ю Дао.

Глава города Гулистон Матлубахон Амонзода отметила значительный вклад ТКГПК в социально-экономическом развитии не только города Гулистон, но и всего региона.

«Это одно из крупнейших предприятий горной промышленности оказывает безвозмездную помощь в укреплении материально-технической базы школ, детсадов и учреждений здравоохранения нашего города. Значительна роль компании и в обеспечении новыми рабочими местами местного населения. Надеемся, что и в будущем мы будем укреплять наше сотрудничество на благо нашей страны», - сказала она.

В свою очередь, исполнительный гендиректор ТКГПК господин Вень Ю Дао отметил, что компания, благодаря политике открытых дверей, инициируемых президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, и стратегическому партнерству двух государств, развивается в положительной и открытой среде.

«Компания создала 2 460 новых рабочих мест для местных жителей, в настоящее время общее количество таджикских и китайских работников достигло почти 2700 человек. Сотрудничество ТКГПК и хукумата города Гулистон продолжается уже несколько лет. Компания уделяет большое внимание благоустройству города и непрерывно отзывается на социальные потребности жителей. ТКГПК и в будущем будет вносить вклад в развитие экономики РТ», - отметил он.

Было отмечено, что для реализации договора о ремонте школ создана специальная комиссия, которая определит целевые школы, нуждающиеся в ремонте, их количество, а также будет вести постоянный мониторинг хода ремонтных работ и строительства спортплощадок.

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