Главы государств СНГ в Душанбе обсудят меры борьбы с преступностью

28 сентября 2018 года в Душанбе пройдет заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств. В проект повестки дня встречи включено шестнадцать пунктов – это вопросы политического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в области обеспечения безопасности, передает таджикское информагентство "Авеста" со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ.

Ожидается, что обеспечению безопасности будут посвящены четыре вопроса. Одним из наиболее значимых документов в этой сфере станет проект Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы.

Документ разработан Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ, одобрен Советом министров иностранных дел стран Содружества в апреле нынешнего года в Минске.

Программа включает в себя мероприятия по противодействию трансграничной преступности во всех формах ее проявления. Предусмотрены, в частности, меры борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми и незаконной миграцией, а также преступлениями, совершаемыми в сфере информационных технологий, которые в настоящее время реализуются в соответствии с отдельными программами сотрудничества государств – участников СНГ.

Объединенная программа подготовлена с учетом Решения Совета глав государств об адаптации Содружества к современным реалиям, которое предусматривает сокращение количества документов, вносимых на обсуждение высших уставных органов. Комплекс мер, включенных в Программу, сформирован на основе анализа криминогенной ситуации, прогнозов ее развития, опыта совместных действий в борьбе с преступностью, а также с учетом результатов реализации предыдущих межгосударственных программ.

Основные задачи Программы – развитие международных правовых основ сотрудничества стран СНГ, совершенствование и гармонизация национального законодательства в соответствующих сферах, проведение комплексных согласованных или совместных оперативно-профилактических мероприятий, консолидация усилий государств в сфере борьбы с преступностью и обеспечении общественной безопасности.

Кроме того, в соответствии с документом, большое внимание будет уделяться информационному и научному обеспечению сотрудничества, взаимодействию в подготовке кадров, повышении квалификации специалистов, развитию сотрудничества с международными организациями.

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