ЕБРР выделит Таджикистану средства для решения транспортных проблем

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере до 6 миллионов долларов для решения транспортных проблем в городе Бохтаре (бывшем Курган-Тюбе), сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу представительства ЕБРР в Таджикистане.

Кредитное соглашение подписали министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и глава представительства ЕБРР в РТ Айтен Рустамова.

На эти деньги город планирует, в частности, приобрести 40 новых автобусов. Также эти средства пойдут на строительство автобусной станции и внедрение интегрированной системы электронных билетов, соответствующей международным стандартам.

Как уточняется, гарантированный государством кредит сроком на 13 лет будет предоставлен ГКУП "Бохтарнаклиётхизматрасон" (транспортные услуги "Бохтар").

У новых автобусов предусмотрен низкий уровень посадки, что позволит инвалидам и пожилым пассажирам с комфортом пользоваться этим транспортом. Также эти средства пойдут на строительство автобусной станции и внедрение интегрированной системы электронных билетов.

Особо подчеркивается, что проект открывает новые возможности для трудоустройства женщин. Это станет новшеством в секторе, в котором доминируют мужчины.

ЕБРР до настоящего момента инвестировал более 608 миллионов евро (700 миллионов долларов) в различные секторы экономики Таджикистана, отмечается в пресс-релизе ЕБРР.

Ранее сообщалось, что для решения транспортных проблем при финансировании Европейского банка реконструкции и развития в Худжанд из России было доставлено 25 современных автобусов.

Тогда ЕБРР выделил Государственному коммунальному предприятию (ГКП) "Общественный транспорт Худжанда" кредит в размере 17,5 миллиона долларов.

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