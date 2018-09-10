Таджикистан после годичного перерыва примет участие в совещании ОБСЕ в Варшаве

Таджикистан направит в Варшаву на ежегодное совещание ОБСЕ по правам человека свою делегацию, сообщил РИА Новости первый замдиректора Центра стратегических исследований при президенте страны Сайфулло Сафаров.

"В составе делегации Таджикистана – первый замглавы МИД Низомиддин Зохидзода, начальник департамента информации внешнеполитического ведомства Вафо Ниятбекзода, замдиректора Центра исламоведения Рустам Азизи, бывшие члены ПИВТ, преподаватель Исламского университета Абурахим Каримов и Мавлави Айёмиддин и другие", — сказал он.

Ежегодное совещание ОБСЕ по человеческому измерению состоится с 10 по 21 сентября в Польше. Участниками встречи станут около 1,8 тысячи представителей правительства и гражданского общества из 57 стран-участниц ОБСЕ.

"Мы примем участие в совещании утром 10 сентября. Лично я намерен выступить о ситуации с национальными и религиозными меньшинствами и рассказать о движениях и партиях в Таджикистане", — сказал Сафаров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.