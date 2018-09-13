Спецслужбы Таджикистана предотвратили теракт на юге страны

Правоохранительные органы Таджикистана предотвратили теракт на юге страны, сообщили РИА Новости в Госкомитете национальной безопасности страны в среду.

"Спецслужбы Фархорского района на юге Таджикистана арестовали 38-летнего местного жителя Бахриддина Шарофиддинова, намеревавшегося взорвать здание местного ОВД", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Шарофиддинов был задержан по подозрению в подготовке взрыва в здании отдела милиции по Фархорскому району, который он хотел осуществить 9 сентября вечером, во время торжеств по случаю годовщины независимости Таджикистана.

Шарофиддинов вернулся из России в Таджикистан после окончания срока заключения, где был осужден на 14 лет за убийство.

"После освобождения он через радио Zello примкнул к террористическим группам и от них получил задание совершить теракт, для чего изготовил самодельное взрывное устройство, которое было конфисковано", — сообщил источник в ГКНБ.

В отношении Шарофиддинова было возбуждено уголовное дело по статье 401 УК Таджикистана "наемничество".

"В рамках расследования предстоит уточнить, когда и от какой группировки подозреваемый получил задание совершить теракт в Фархорском районе", — сказали в ГКНБ.

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