В Душанбе министры стран ШОС обсудили экономическое сотрудничество

20 сентября 2018 10:41 (UTC+04:00)

В Душанбе на совещании министров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили вопросы развития и углубление регионального экономического взаимодействия, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, сообщает Sputnik Тыджикистан со ссылкой на агентство ТаджикТА.

"В совещании приняли участие представители Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Российкой Федерации, Пакистана, Узбекистана, а также секретариат ШОС. Встреча прошла под председательством министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Неъматулло Хикматуллозода", - сообщили в правительстве Таджикистана.

В ходе совещания стороны рассмотрели широкий круг вопросов по дальнейшему развитию и углублению регионального экономического взаимодействия, в том числе обменялись мнениями о состоянии и перспективах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в регионе ШОС.

Главы делегаций приняли к сведению проект отчета секретариата ШОС о ходе реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС и рекомендовали внести его в установленном порядке на утверждение очередного заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС, которое состоится 11-12 октября 2018 года в Душанбе.

По итогам встречи министров главами делегаций государств-членов ШОС подписан протокол.

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