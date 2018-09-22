Таджикистан снизил экспорт электроэнергии

Около 595 миллионов киловатт-часов таджикской электроэнергии было экспортировано в минувшем месяце в соседние страны. Это на 22 млн. кВт/ч меньше по сравнению с июлем этого года, сообщает Asia-Plus.

Снижение объемов поставок электроэнергии связано с сокращением экспорта в Узбекистан на 35 млн. кВт/ч.

В августе нынешнего года Узбекистан получил 382 млн. кВт/ч таджикской электроэнергии, говорится в отчете «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане». Месяцем ранее объем поставок в эту страну составил 417 млн. кВт/ч.

В августе был осуществлен экспорт электроэнергии также в Кыргызстан (12,4 млн. кВт/ч), чего не было зафиксировано в июле.

Афганистан, в последнем месяце, как и в предыдущие месяцы, получил чуть более 200 млн. кВт/ч таджикской электроэнергии.

Ожидается, что до конца нынешнего года Таджикистан экспортирует в соседние страны не менее 3 млрд. кВт/ч электроэнергии.

Согласно достигнутым электроэнергетическими компаниями договоренностям, Узбекистан приобретает таджикскую электроэнергию по 2 американских цента за один киловатт, а Афганистан платить за каждый киловатт по 4,1 цента.

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