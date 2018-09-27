Отношения России и Таджикистана за 25 лет вышли на уровень союзничества и партнерства

27 сентября 2018 12:42 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам и гостям историко-документальной выставки "Россия и Таджикистан: по пути дружбы и созидания", посвященной истории отношений между двумя странами и народами. Данный текст приветствия опубликован в четверг на сайте Кремля, передает ТАСС.

"За прошедшие четверть века отношения между Москвой и Душанбе вышли на уровень союзничества и стратегического партнерства. Налажен содержательный двусторонний политический диалог, продуктивное торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое, военное сотрудничество. Развиваются многоплановые межрегиональные контакты, обмены в области науки, культуры, образования и просвещения", - отмечено в приветствии президента.

По его словам, хорошую отдачу дает координация усилий в региональных и международных делах, в том числе в формате СНГ, ШОС, ОДКБ и других многосторонних структур.

Глава государства выразил уверенность, что столь масштабная экспозиция, приуроченная к знаменательной дате - 25-летию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, станет заметным событием в культурной и общественной жизни обеих стран. "Хотел бы от души поблагодарить всех, кто принял участие в ее подготовке и организации, а посетителям экспозиции пожелать ярких, незабываемых впечатлений", - добавил президент.

Напомним, с момента установления дипломатических отношений 8 апреля 1992 года между Россией и Таджикистаном подписано около 200 межгосударственных договоров и соглашений во многих сферах двустороннего сотрудничества. Базовыми политическими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Республикой Таджикистан (1993). и Договор о союзническом взаимодействии между Россией и Республикой Таджикистан, ориентированном в XXI век (1999).

С марта 2002 года действует Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Россией и Республикой Таджикистан. Ее последнее 15-е заседание состоялось 20 апреля 2018 года в Москве. Россия и Таджикистан взаимодействуют также в рамках СНГ, Организация Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.

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