В Таджикистане запущено таджикско-узбекское предприятие «ТАЛКО-КРАНТАС»

Первую очередь совместного таджикско-узбекского предприятия «ТАЛКО-КРАНТАС» в городе Турсунзаде запустили в четверг главы Таджикистана и Узбекистана в ходе визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу таджикского президента.

На предприятии трудятся 100 местных жителей. Основная деятельность объекта заключается в сборке 12 видов грузоподъёмных кранов и грузовых машин. С запуском второй очереди на предприятии будут собираться четыре десятка наименований транспорта для коммунальных служб и выполнения строительных работ. Также планируется наладить в будущем и производство запчастей.

Напомним, что рамочное соглашение о создании таджикско-узбекского предприятия по производству автомобилей компания «KRANTAS GROUP» и ТАЛКО заключили в марте 2018 года во время первого визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

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