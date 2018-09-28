В Таджикистане импорт транспортных средств увеличился

Таджикистан увеличил импорт транспортных средств на 76,3 процента, но в то же время сократил экспорт транспорта на 75,7 процента за восемь месяцев текущего года, сообщает ТаджикТА в пятницу.

«В Таджикистане по сравнению с аналогичным периодом 2017 года импорт транспортных средств увеличился на 76,3 процента, или более чем на 85,1 миллиона долларов. Общая сумма импорта автотранспорта в январе-августе этого года составляла более 196,6 миллиона долларов», - сообщили в статагентстве Таджикистана.

За восемь месяцев 2017 года транспортные средства были импортированы на сумму более 111,5 миллиона долларов.

Несмотря на увеличение импорта автотранспорта, дилеры утверждают, что спрос на внутреннем рынке остается слабым. Рост импорта, скорее всего, обусловлен импортом большегрузных машин для реализации инвестиционных проектов.

Ранее в Таджикистан, в основном импортировался подержанный автотранспорт, цены на который намного ниже по сравнению со стоимостью новых автомобилей.

Автомобильный транспорт, в основном легковой, импортируется из стран Балтии и Европы. А на рынке большегрузного автотранспорта лидирующее место занимают китайские производители.

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