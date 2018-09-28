Душанбе станет культурной столицей СНГ в 2021 году, сообщает в пятницу ТаджикТА.

"На душанбинском саммите определена культурная столица содружества в 2021 году. Этот статус по решению президентов получила столица Таджикистана – Душанбе", - сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

Отмечается, что правительства стран СНГ окажут содействие в проведении культурных мероприятий в Душанбе в 2021 году.

Кроме того, 2021 год, по предложению Туркменистана, объявлен в СНГ Годом архитектуры и градостроительства.

Ранее сообщалось, что Таджикистан предложил кандидатуру Душанбе в связи с 60-летним юбилеем возвращения исторического названия городу.

Напомним, межгосударственная программа "Культурные столицы содружества" была подготовлена в 2011 году, объявленном Годом историко-культурного наследия СНГ. Ее цель – развитие диалога и объединение культурных потенциалов стран содружества. В первые 2 года проект проходил в пилотном режиме и имел большой успех. Сегодня он поочередно реализуется в СНГ в порядке русского алфавита названий государств. Для этого в странах проводятся национальные процедуры отбора городов на право получения такого статуса. До 2016 года столицы не могли принимать участие в отборе, это стало возможным после внесения в программу поправок. Окончательное решение об объявлении городов культурными столицами содружества принимается на заседании совета глав государств СНГ.

Следует отметить, за время действия проекта статус "Культурная столица содружества" получили 14 городов. В 2019 такой чести будет удостоен белорусский город Брест, а в 2020 – казахстанский город Шымкент. В 2021 году ею станет Душанбе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.