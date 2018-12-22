В Душанбе обсуждены вопросы развития таджикско-китайского экономического сотрудничества

Вопросы развития таджикско-китайского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества обсуждены накануне, 21 декабря в городе Душанбе, сообщает Trend со ссылкой на таджикское информагентство "Авеста".

Министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода встретился с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан, господином Лю Бином.

Как сообщает пресс-центр Минэкономразвития, Неъматулло Хикматуллозода поздравил китайского дипломата с назначением на эту ответственную должность и выразил надежду на развитие торговых и экономических отношений между двумя странами.

В ходе встречи стороны обсудили социально-экономическое положение двух стран, развитие промышленности, привлечение инвестиций, а также развитие сельского хозяйства, транспорта и другие не менее важные вопросы.

В конце встречи стороны выразили готовность в развитии дальнейшего сотрудничества, отмечается в сообщении пресс-центра министерства экономического развития и торговли.

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