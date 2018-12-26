Три года в Таджикистане будут развивать села, туризм и ремесла

26 декабря 2018 14:37 (UTC+04:00)

В очередном послании парламенту страны сегодня 26 декабря президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что за один год невозможно добиться полного развития таких важных отраслей, как туризм, народные ремёсла и развитие сельской местности. И поэтому необходимо продолжить их развитие на благо страны в последующие годы, передает Trend со ссылкой на news.tj.

В этой связи глава государства предложил Год развития туризма, народных ремёсел продлить ещё на три года - до 2021 года - до 30-й годовщины Государственной независимости страны. Сюда же он добавил и развитие сёл.

«Объявление 2018 года Годом развития туризма и народных ремесел дало серьезный импульс осознанию важности этой сферы в социально-экономической жизни народа, а число туристов, посетивших Таджикистан в 2018 году, по сравнению с 2017 годом увеличилось в 2,5 раза. Но, чтобы в полной мере достигнуть намеченных целей, одного года мало», - отметил президент.

Основной целью предложения президента является обустройство Таджикистана и решение социальных вопросов населения.

«Это - улучшение инфраструктуры, создание новых рабочих мест, обеспечение сельских жителей качественной питьевой водой, строительство и реконструкция местных дорог, развитие туристической инфраструктуры и народных ремесел и другое», - сказал глава государства.

Эмомали Рахмон особо подчеркнул, что председатели областей, городов и районов несут прямую ответственность за ускорение работ по созиданию и благоустройству, развитию сельской инфраструктуры, туризма и народных ремесел, привлечение с этой целью отечественных и зарубежных инвестиций. А первостепенной их задачей назвал обеспечение жителей рабочими местами и привлечение к освоению профессий и ремесел.

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