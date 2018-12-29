Таджикистан и Кыргызстан снизили количество инцидентов на границе

29 декабря 2018 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – В 2018 году Таджикистан и Кыргызстан смогли снизить количество произошедших на границе инцидентов, передает Trend со ссылкой на Sputnik Таджикистан.

Пограничники Баткенской области Кыргызстана провели встречу с коллегами из Согдийской области Таджикистана.

В государственной пограничной службе Кыргызстана сообщили, что в этом году на кыргызско-таджикской государственной границе было зафиксировано семь происшествий. При этом в прошлом году произошло десять инцидентов.

Во время встречи стороны отметили, что взаимодействие между пограничными структурами республик вышло на новый уровень.

Отметим, что общая протяженность государственной границы Таджикистана и Кыргызстана составляет 970 километров. После распада СССР страны не могут договориться о принадлежности нескольких участков. Договор о госгранице между странами до сих пор не подписан.

(Автор: Рашид Ширинов)

Твиттер: @ShirinovRashid

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