Эмомали Рахмон официально объявил 2019-2021гг. периодом развития села, туризма и народных ремесел

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 2 января подписал указ об объявлении 2019-2021 годов «Годами развития села, туризма и народных ремесел», передает Trend со ссылкой на news.tj.

Эмомали Рахмон поручил исполнительному аппарату президента в течение месяца разработать и представить для утверждения план мероприятий по выполнению этого указа, сообщает пресс-служба главы государства.

В своем послании парламенту республики 26 декабря Эмомали Рахмон подчеркнул, что объявление Года развития туризма и народных ремесел в 2018 году дало серьезный импульс осознанию важности этой сферы в социально-экономической жизни народа, а число туристов, посетивших Таджикистан в 2018 году, по сравнению с 2017 годом увеличилось в 2,5 раза, однако, чтобы в полной мере достигнуть намеченных целей, одного года мало.

Основной целью предложения президента является осуществление усилий правительства страны по еще большему обустройству Таджикистана и решению социальных вопросов населения путем улучшения инфраструктуры, прежде всего, в сферах образования и здравоохранения, создания рабочих мест, обеспечения сельских жителей качественной питьевой водой, строительства и реконструкции местных дорог, развития туристической инфраструктуры и народных ремесел, повышения уровня услуг и благосостояния народа в каждом селе и населенном пункте.

«Для достижения этой цели, а именно большего представления уникальных и живописных туристических мест, а также охраны, развития и рационального использования природных ресурсов, флоры и фауны, историко-культурного наследия, создания условий для экологического, лечебного, спортивного, охотничьего и горнолыжного туризма правительству страны необходимо принять дополнительные меры», - сказал тогда президент.

В связи с этим, председатели областей, городов и районов несут прямую ответственность за ускорение работ по созиданию и благоустройству, развитию сельской инфраструктуры, туризма и народных ремесел, привлечение с этой целью отечественных и зарубежных инвестиций. А первостепенной их задачей является обеспечение жителей рабочими местами и привлечение к освоению профессий и ремесел.

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