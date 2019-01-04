Египет и Таджикистан установят партнерские связи

4 января 2019 12:25 (UTC+04:00)

Провинция Южный Синай Египта и Хатлонская область Таджикистана установят партнерские связи, данный вопрос был обсужден в ходе встречи в Шарм аль-Шейхе губернатором Южного Синая генерал-майором Халид Фуда и послом Таджикистана в Египте Хусравом Нозири, передает Trend со ссылкой на news.tj.

Губернатор принял таджикского посла по случаю осуществления первого прямого чартерного рейса из Душанбе в Шарм аль-Шейх, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Приветствуя первый чартерный рейс из Душанбе в Шарм аль-Шейх, губернатор Южного Синая выразил надежду на увеличение этих полетов в ближайшем будущем. В ходе встречи также были обсуждены вопросы установления партнерских связей между Хатлонской областью Таджикистана и провинцией Южного Синая Египта.

По завершению встречи губернатор Южного Синая и посол Таджикистана дали совместное интервью спутниковому телевизионному каналу CBC Extra News, в котором отметили важность развития сотрудничества в сфере туризма между двумя дружественными странами.

Египетские СМИ широко освещали новость об осуществлении первого чартерного рейса и прибытии первой группы таджикских туристов из Душанбе в Шарм аль-Шейх.

Напомним, торжественная церемония открытия первого чартерного рейса из Душанбе в Шарм-аль-Шейх (Египет) состоялась 29 декабря прошлого года в Международном аэропорту Душанбе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Египет давал разрешение Израилю атаковать Синай с воздуха
Арабские страны 12:09
Эмомали Рахмон официально объявил 2019-2021гг. периодом развития села, туризма и народных ремесел
Таджикистан 3 января 10:52
Президенты Египта и США высказались за политическое решение конфликтов на Ближнем Востоке
Арабские страны 2 января 12:05
Financial Times рекомендует своим читателям посетить Таджикистан
Таджикистан 2 января 11:30
В Египте могут принять закон по сдерживанию рождаемости
Арабские страны 2 января 03:58
В пригороде Каира произошло землетрясение магнитудой 4
Арабские страны 31 декабря 2018 17:41
Лента новостей
Salyan Oil назвала объемы добычи нефти на суше Азербайджана в 2018 году
Энергетика 12:45
Назначен зампредседателя правления Azergold
Бизнес 12:40
Беременным в Грузии будут бесплатно выдавать лекарства от гриппа
Грузия 12:35
Семинар «Цифровая трансформация высшего образования» прошел в Баку (ФОТО)
ИКТ 12:34
За два часа в новогоднюю ночь Бакметрополитен перевез 35 тыс. пассажиров
Общество 12:22
Российские военные водолазы намерены до 2020 года погрузиться на 450 метров
Россия 12:16
GM Uzbekistan продолжает переговоры по созданию сборочного производства в РФ
Узбекистан 12:09
Египет давал разрешение Израилю атаковать Синай с воздуха
Арабские страны 12:09
Дмитрий Киселев отдыхает в горах Азербайджана (ФОТО)
Путешествия 12:06