Таджикистан планирует увеличить объем ВВП более чем в два раза

5 января 2019 10:52 (UTC+04:00)

Таджикистан планирует увеличить объем Валового внутреннего продукта в 2,6 раза в ближайшие 11 лет. Республика планирует довести размер Валового внутреннего продукта до 207,7 млрд. сомони к 2030 году, передает Trend со ссылкой на таджикское информагентство "Авеста".

Такие грандиозные планы предусмотрены в Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года.

Напомним, что на текущий год ВВП страны запланирован в размере 78,2 млрд. сомони ($8,2 млрд.).

Таким образом, согласно новой стратегии к 2030 году объем ВВП достигнет более 207,7 млрд. сомони.

Основной упор делается на обеспечение диверсификации экономики, в том числе на увеличение производства электроэнергии и промышленных товаров.

Отмечается, что при полной реализации Национальной стратегии развития страны, то есть до 2030 года, объем производства электроэнергии увеличится с нынешних 18 млрд. кВт/ч, до 45 млрд. кВт/ч.

Именно достижение энергетической независимости станет толчком для развития других отраслей, особенно промышленного сектора, – считают разработчики указанного документа.

Достижение энергетической независимости в том числе, связывают с реализацией проекта строительства Рогунской гидроэлектростанции.

Напомним, что в ноябре прошлого года был сдан в эксплуатацию первый агрегат Рогунской ГЭС проектной мощности 3,6 тыс. МВт. Запуск второго агрегата указанной гидростанции запланирован на будущий год.

После полного ввода в эксплуатацию Рогунской ГЭС объем выработки электроэнергии в стране достигнет с нынешних 18 млрд. кВт/ч в год до 31 млрд. кВт/ч ежегодно без учета ввода новых энергетических мощностей.

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