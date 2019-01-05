В Таджикистане повышена стоимость разрешения на тонировку автомобилей

5 января 2019 16:25 (UTC+04:00)

Стоимость разрешения на тонировку стекол автомобиля в Таджикистане с 1 января увеличилась на 10%. Это связано с повышением с начала года размера показателя для расчетов. Размер показателя для расчетов в Таджикистане с 1 января этого года увеличился с 50 до 55 сомони, передает Trend со ссылкой на таджикское информагентство "Авеста".

По данным УГАИ МВД РТ, для получения разрешения на тонировку стекол автомобиля, выпущенных в 2005 году и позднее, разрешение теперь выдается за 3 тыс. 410 сомони. Владельцам же машин до 2004 года выпуска включительно нужно заплатить 2 тыс. 750 сомони.

Ранее владельцы автомобилей старше 2004 года платили за разрешение 2,5 тыс. сомони, а автомобилей 2005 года и новее – 3,1 тыс. сомони.

Владельцы автомашин старше 2005 года за тонировку платят, как и ранее, 50 показателей для расчетов, а автомашин, выпущенных в 2005 году и позднее – 62 показателя для расчетов.

Размер показателя для расчетов в Таджикистане с 1 января этого года увеличился с 50 до 55 сомони.

Разрешение на тонировку стекол автомашин выдается сроком на один год. Эти деньги с 2010 года переводятся на специальный счет строительства Рогунской гидроэлектростанции.

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