Таджикистан планирует увеличить объемы экспорта электроэнергии в Афганистан

8 января 2019 19:05 (UTC+04:00)

Таджикистан планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан в текущем 2019 году. Как сообщили «Авеста» в энергетическом секторе страны, в пик производства электроэнергии (весенне-летний сезон) республика может предложить Афганистану и Узбекистану больше электроэнергии, чем было поставлено в прошлом году, передает Trend со ссылкой на информагентство "Авеста".

По словам источника в энергетическом ведомстве, предварительные переговоры по данному вопросу с энергетиками соседних стран состоятся в первом квартале этого года. Таджикская сторона планирует предложить афганским и узбекским энергетикам увеличение поставок электроэнергии в связи с ростом производства электроэнергии в стране и потребности в электричестве в соседних странах.

Таджикские энергетики утверждают, что в текущем году снега в высокогорьях республики выпало предостаточно, кроме того, введенные новые энергетические мощности позволяют увеличить производство электроэнергии в весенне-летний период.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в соседний Узбекистан было экспортировано порядка 1,5 млрд. кВт/ч электроэнергии.

Показатели объемов экспорта электроэнергии в Афганистан, на данный момент не приводятся, однако в начале прошлого года ОАХК «Барки точик» сообщал, что согласно договоренностям в 2018 году на ту сторону Пянджа планируется экспортировать до 1,5 млрд. кВт/ч электроэнергии.

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