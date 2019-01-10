Таджикистан начал поставлять тракторы в Узбекистан

10 января 2019 09:47 (UTC+04:00)

Таджикско-белорусское ЗАО «Агротехсервис» отгрузило первую партию сельхозтехники в Узбекистан: четыре трактора Belarus-82.1 и четыре трехколесных трактора Belarus-80Х, передает Trend со ссылкой на Avesta.

Совместное предприятие Белоруссии и Таджикистана в Гиссаре планирует продолжить поставки этих моделей в Узбекистан, а также наладить поставки тракторов Belarus-512 в Афганистан и Пакистан.

Строительство таджикско-белорусского предприятия по сборке тракторов и другой сельхозтехники стартовало в 2016 году. Первая очередь производства была сдана в эксплуатацию 16 мая 2018 года, в церемонии участвовали президенты Таджикистана и Беларуси Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко.

Вторая линия предприятия была запущена в конце сентября.

С начала 2018 года на предприятии было собрано 106 единиц сельхозтехники, в том числе 84 трактора Belarus-82.1, 10 тракторов Belarus-80Х, 10 прицепных тракторов Belarus-512.

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